Liberoquotidiano.it - Forte esplosione in una palazzina: due morti e un ferito grave, cos'è successo

in una villetta unifamiliare alla periferia di Aprilia, in provincia di Latina: stando alle prime informazioni, ci sarebbero due vittime, una ragazza di 13 anni e sua nonna, i cui corpi sarebbero già stati recuperati dai soccorsi giunti sul posto. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 18 di oggi, lunedì 16 dicembre, sarebbe stata provocata da una bombola a Gpl che ha danneggiato un muro, provocando in un secondo momento un grosso incendio. Nell'incidente, causato dunque da una fuga di gas, sarebbe rimastomenteanche un uomo, probabilmente il nonno, che è stato portato d'urgenza in ospedale. Sul posto è ancora in corso il lavoro dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, che hanno estratto dalle macerie i corpi senza vita delle due vittime e si stanno accertando dell'assenza di altre persone coinvolte.