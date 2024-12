Europei femminili 2025 | Italia in girone con Spagna Belgio e Portogallo

Leggi su Sportface.it

Prosegue il countdown verso gli, giunti all’edizione numero 14. La manifestazione è in programma nel prossimo mese di luglio, dal 2 al 27, in Svizzera. Sedici le nazionali partecipanti, che si daranno battaglia per succedere all’Inghilterra, campione in carica grazie alla vittoria nel 2022, edizione che si disputò un anno in ritardo a causa delle sovrapposizione nel calendario sportivo mondiale dopo gli slittamenti dovuti alla pandemia di Covid-19. Nella giornata odierna si sono svolti allo Swiss Tech Convention Center di Losanna i sorteggi della fase a gironi, sotto gli occhi del presidente federale Gabriele Gravina, del segretario generale Marco Brunelli e di Andrea Soncin.I gironi sono quattro, con le prime due classificate accederanno alla fase ad eliminazione diretta con sfida secca, a partire dai quarti di finale in poi.