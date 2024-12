Oasport.it - Dalia Kaddari: “Valgo il record italiano dei 200 metri, poi passerò ai 400. Grande intesa con Dosso”

Il 2024 sta per salutarci ed è tempo di bilanci e anche di programmazione futura. Nell’ultima puntata di Sprint2U, condotta da Ferdinando Savarese sul canale Youtube di OA Sport,(atleta di spicco della Nazionale italiana) ha fatto il punto della situazione dopo una stagione un po’ sfortunata per una serie di problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento, in particolare nel corso della staffetta agli Europei di Roma, che poi hanno avuto delle conseguenze negative anche nel corso dei Giochi Olimpici di Parigi.BILANCIO 2024 – “Un anno traumatico perché ha iniziato male a causa di un infortunio che ho avuto nella staffetta degli Europei. È stato difficoltoso essere al top per l’evento clou della stagione che erano le Olimpiadi. Per fortuna, in questi anni non ho avuto grosse problematiche, ma lo sport è anche questo, bisogna analizzare e avere un approccio positivo.