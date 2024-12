Lanazione.it - Calenzano, l’ultimo dolore. Vittime identificate col Dna

di Stefano Brogioni FIRENZE E’ servito il dna, comparato con quello dei familiari, per dar loro un nome. O, peggio ancora, una vecchia radiografia dell’odontoiatra, per paragonare le arcate dentali e mettere quei resti nella bara giusta. Alper cinque morti, caduti ancora una volta sul lavoro, si aggiunge lo strazio per i corpi devastati, estratti in alcuni casi dopo oltre 24 ore da un cimitero di cenere e lamiere in cui si è trasformato, alle 10.20 di lunedì scorso, il deposito Eni di, l’ingrosso del carburante teatro dell’esplosione costata la vita degli autisti pratesi Vincenzo Martinelli, 51 anni, e Carmelo Corso, 57, e Davide Baronti, 49enne di Bientina. Con loro sono morti anche gli operai della Sergen di Grumento Nova, provincia di Potenza, Franco Cirelli, 50 anni e Gerardo Pepe, 45.