Calendario sport invernali | orari 16-22 dicembre tv streaming

Calendario sport invernali: orari 16-22 dicembre

Sarà la neve a tenere banco per lo più in questa settimana degli(16-22). Glitipici del ghiaccio saranno di scena nei primi giorni del 2025. In questo caso fari puntati sulla Coppa del Mondo di sci alpino. Vi saranno i due superG a St. Moritz, con Sofia Goggia che vuol dar seguito a quanto di buono fatto a Beaver Creek e la squadra italiana vorrà farsi notare.Un evento particolarmente interessante anche perché è previsto il ritorno in gara di Lindsey Vonn a distanza di quasi sei anni dall’ultima volta. La fuoriclasse americana, dopo aver fatto da apripista sulla Birds of Prey, vuol dare inizio a una nuova storia nel Circo Bianco. Sul versante maschile vi sarà il fine-settimana tra Val Gardena e Alta Badia ad attirare l’attenzione.In primo piano la Coppa del Mondo di biathlon con la tappa di Annecy-Le Grand Borndard.