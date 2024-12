Cityrumors.it - Calcio sotto shock, giocatore aggredito da un passante: carriera a rischio

Ancora un incredibile episodio di violenza che ha visto un popolareriportare importanti ferite alla testa dopo essere stato malmenato in strada senza motivoUn fatto sconvolgente ha scosso il mondo deleuropeo. Il popolare attaccante austriaco, Guido Burgstaller, 35enne attaccante del Rapid Vienna, compagine che milita nella Bundesliga, è statoe gravemente ferito da uno sconosciuto nel centro della capitale austriaca. L’episodio sarebbe accaduto nella notte tra sabato e domenica davanti ad alcuni testimoni che hanno raccontato l’efferatezza della violenza. La gravità delle lesioni è tale che potrebbe addirittura non tornare mai più in campo.da un– Cityrumnors.itBurgstaller è uno dei giocatori più amati in patria e non solo avendo disputato molte stagioni anche in Germania tra le fila di Schalke 04, Norimberga e St.