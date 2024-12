Ilgiorno.it - Alba rosa a Milano, lo spettacolo del cielo incanta la città e le foto invadono i social

, 16 dicembre 2024 – Risveglio spettacolare ae in alcunedella Lombardia. Questa mattina, lunedì 16 dicembre, l’si è tinta di un colore che andava dal rosso alculminando in un intenso indaco: il tutto è durato pochi minuti, abbastanza però per colpire chi era già in movimento inalle prime ore del mattino. Tantissime le persone che non hanno resistito ad immortalare ilcon i propri smartphone e hanno condiviso lesuinetwork. In fondo, siamo tutti un po’ romantici. Non è comunque la prima volta che ildella Lombardia regala un'dai colori così particolari. Il fenomeno ha una spiegazione scientifica, legata alla rifrazione dei raggi solari. I raggi solari dell'seguono un percorso curvilineo dell'atmosfera in base alle diversa intensità, sempre maggiore via via negli strati più bassi.