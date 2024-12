Notizie.com - Speleologo intrappolato in una grotta a Bergamo, attimi di tensione: ecco dove si trova

Leggi su Notizie.com

Nella mattina rimbomba la notizia delloin una. Si vivonodisi.L’uomo si troverebbe a circa quattro ore dalla zona d’uscita in una condizione di seria difficoltà. Si valutano tutte le operazioni di soccorso e recupero.in unadi(ANSA) Notizie.comSiamo nella bergamasca, precisamente nellaBueno Fonteno come rende noto l’Eco diche aggiunge alcuni particolari alla vicenda. L’allarme sarebbe stato inviato ieri in tarda serata dai suoi compagni di spedizione che invece sono riusciti a risalire. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri alla ricerca di una soluzione. Si è mossa anche la IX Delegazione speleologica lombarda del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico).