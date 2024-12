Nota una riga nera sotto l’unghia | Sarà un livido E invece è un cancro

Leggi su Caffeinamagazine.it

Era dall’estetista quando hato per la prima volta una stranasuldel suo pollice. Karolina Jasko aveva 18 anni all’epoca e lì per lì non ha dato peso a quella linea. Ha subito pensato che si trattasse di un banale, ma dopo una settimana proprio quel dito sembrava gonfio e arrossato. “Credevo che fosse un’infezione, magari presa proprio nel salone di bellezza”, ha raccontato al Daily Mail. Poi, visto che quellanon se ne andava, ha deciso di farsi visitare da un dermatologo.>> “Sei una psicopatica”. Ballando con le Stelle, Selvaggia punge la Nargi in diretta. Aspetta il marito e la spara grossa: “Pazza”E, dopo essersiposta a varie analisi, ha ricevuto una diagnosi che lei mai avrebbe immaginato di sentire: aveva un melanoma subunguale, un forma didella pelle che può diventare molto aggressivo se non preso in tempo e spesso difficile da diagnosticare proprio perché i melanomi hanno caratteristiche molto simili a uno a un’infezione fungina.