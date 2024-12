Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Davos 2024 in DIRETTA: clamorosa vittoria di Slind, Johaug solo 3^!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladella 20km femminile e della tappa di, appuntamento il 28 dicembre a Dobbiaco per il Tour de Ski. Un saluto sportivo!15:32 Prova in chiaroscuro per Ganz e Comarella. Il risultato è buono, ma il distacco è abissale. Oggi si poteva fare qualcosa di più, si tratta comunque dei migliori risultati della stagione per le due, in una prova distance durissima.15:31 Anche Diggins guadagna punti nella classifica generale, in una gara per lei sfavorevole.15:30 Nientenumero 75 in Coppa per, che resta leader di classifica “distance”.15:27 CLASSIFICA 20KM TC:Astrid Oeyre(NOR) 1h02’38”Kerttu Niskanen (FIN) +10?1Therese(NOR) +13?5Krista Parmakoski (FIN) +41?9Victoria Carl (GER) +59?3Teresa Stadlober (AUT) +1’39”Jessie Diggins (USA) +1’46”Rosie Brennan (USA) +2’03”19.