Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Lorenzo Mora e Sofia Morini volano in finale! Tra poco le staffette miste

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARAIL MEDAGLIERE DEIDI10.34. La Svezia vince la seconda batteria con 3’49?79 davanti a Gran Bretagna e Ungheria. Quarto Canada, solo quinta l’Australia10.32: Ai 200 Gbr, Canada, Ungheria10.28: La Russia come da programma vince in 3’51?81 la prima batteria della 4×100 mista donne. Nella terza e ultima batteria c’è l’Italia con Curtis, Pilato, Capretta,10.23: Questi i finalisti dei 200 dorso: Kos, Tomac, Cejka, Yanagawa,, Tao, Savenko, Aikins10.22.E’ IN! Con il crono di 1’50?87 è secondo alle spalle del ceco Cejka, primo a sorpresa con 1’50?3610.20: Ai 100 Savenko, Cejka,10.19: Non c’è Stokowski che era uno dei favoriti10.18: Il francese Tomac vince con 1’50?34 la penultima batteria, precedendo il giapponese Yanagawa che chiude secondo in 1’50?54.