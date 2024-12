Quotidiano.net - La star di Food Network Francesca Caldarelli svela i segreti di un apparecchiatura perfetta: "Quest’anno i fiocchi di velluto sono di moda anche utilizzati come portatovaglioli"

Leggi su Quotidiano.net

la mise en place ha la sua importanza per un pranzo di Natale che si rispetti. Qualiper unadi classe, in linea con le tendenze del momento? Loai lettori di QN, organizzatrice di eventi e protagonista con il marito Tonio Liuzzi del programma di“Finché tavola non ci separi“., i colori vincenti delle Festività 2024? "Stiamo assistendo a un grande ritorno del classico. La tavola si veste con le tonalità più tradizionali: rosso porpora, oro e verdone" Partiamo dalla tovaglia. "Anzitutto – mi permetto di sottolineare – la tovaglia va usata. Vero che le tavole nude vanno per la maggiore, ma il Natale chiama assolutamente una tovaglia di stoffa. Quella rossa è un evergreen, ma è possibile optare per una fantasia tartan, sui toni del rosso e del verde, con qualche accenno di panna".