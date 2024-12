Ilnapolista.it - Inzaghi: «Per lo scudetto è giusto considerare anche la Lazio, fanno un ottimo calcio»

Simoneha presentato la sfida contro ladi domani sera. L’Inter punta a non perdere troppo terreno da Atalanta e Napoli in vista del recupero di febbraio contro la Fiorentina di Palladino (che ha appena perso a Bologna ndr), lavuole confermarsi come assoluta outsider del campionato, perché nessuno se l’aspettava. Eppure Baroni pare aver costruito una macchina molto funzionante, sia come valore dei singoli che – soprattutto – per valore del gioco corale. Poi l’Europa League li ha aiutati a coinvolgere più tasselli di una rosa comunque livellata ma ben distribuita. E poi con un campione: Nuno Tavares. Calciatore che apre in due le difese.dovrà star attento e lo sa bene.: «lain questo campionato così aperto»Di seguito quanto dichiarato ai canali ufficiali del club:«Sarà una partita complicata, affrontiamo un avversario che ha vinto sedici partite su ventidue e quelle in cui non ha vinto ha fatto ottime gare.