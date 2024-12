Ilfattoquotidiano.it - “I servizi italiani parlarono di aiuto al regime di Assad poco prima della caduta”: i file siriani di Independent che tirano in ballo Roma

Sono gli ultimi giorni di vita deldi Bashar al-, i ribelli hanno già conquistato le città di Aleppo e Hama e si stanno dirigendo a una velocità inaspettata verso Homs,, e Damasco, poi. La cinquantennale dittatura siriana ha le ore contate, ma forse non lo sa ancora. In quei giorni, in quelle ore, cerca sostegno dagli alleati storici come Russia, Iran, Hezbollah o milizie sciite irachene, ottenendolo solo in parte. Ma secondo un documento interno all’intelligence siriana mostrato in esclusiva in un video diArabic emerge che a offrireal presidente siriano e al suo esercito sono stati anche isegreti.???? ?????? “???????? ?????” ???? ???? ???? ????????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????#?????????????? pic.twitter.com/Ti2VjC29KQ—????? (@IndyArabia) December 11, 2024Ilfattoquotidiano.