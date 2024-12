Lanazione.it - "Conti imbavaglia la democrazia". Le minoranze scrivono al Prefetto

Leggi su Lanazione.it

Oltre 200 emendamenti e controproposte all’approvazione del bilancio da parte della lista Una città in Comune. "Sono emendamenti ma soprattutto controproposte alla politica di questa giunta di destra una politica che va rivoltata come un calzino su: welfare, salute, privatizzazioni di cultura e turismo, patrimonio immobiliare pubblico, ambiente, cambiamento climatico e mobilità". La lista ha scritto poi alMaria Luisa D’Alessandro: "Denunciamo con forza la decisione della maggioranza dingentare in maniera inaccettabile i tempi della discussione e della illustrazione degli atti delle, riducendoli fino all’80%. Per questo abbiamo inviato nella giornata di ieri una lettera alla Prefetta chiedendo un suo intervento di fronte a questa vera e propria tagliola". La lista aggiunge: "Dalla destra smantellamento dei servizi sociali, esternalizzazioni e precarietà, svendita del patrimonio e nessuna politica di contrasto alla emergenza climatica.