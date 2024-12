Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Campionato regionale di C1. Solo un pareggio per il Città di Massa con lo Sporting Tau

Leggi su Sport.quotidiano.net

DITAU FUTSAL 4DI: Salvatori, Michelotti, Russo, Laaribi, Ivan, Verduci, Mosti, Carducci, Baldi, Marchi, Del Freo, Biagini. All. Fialdini/Fortini.TAU FUTSAL ALTOPASCIO: Sevieri, Giannetti, Fernandez, Trucchi, El Brazki, Rubino Kr., Peri, Barone, Guidotti, Rubino Ka. All. Acciaio. Arbitri: Oragani di Firenze e Giobbi di Pontedera; crono: Sergiampietri di Carrara. Marcatori: Ivan 2 (M), Laaribi (M), Biagini (M), El Brakzi 2 (T), Barone 2 (T).– Sperava nei tre punti ildida questo incrocio interno che la metteva di fronte al fanalino di coda nella 12ª giornata deldi serie C1 ma alla fine si è dovuto accontentare di un. LoTau Futsal, nonostante i soli 2 punti in classifica, si è dimostrato un avversario coriaceo che ha impegnato molto gli apuani ritrovatisi addirittura sotto per 4-1 all’intervallo nel match disputato al palazzetto dello sport di