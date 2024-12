.com - Bologna-Fiorentina 1-0, un gol di Odgaard ferma i viola

Leggi su .com

(Adnkronos) – Colpo del, che batte lanellasedicesima giornata di Serie A. Al Dall’Ara i rossoblù di Italiano, alla prima sfida contro la sua ex squadra, si impongono 1-0 grazie al gol, al 59?, di. Con questa vittoria ilrilancia le proprie ambizioni europee salendo a 25 punti, con una partita da recuperare, mentre larimane a quota 31, ancora in piena zona Champions. Avvio equilibrato, con entrambe le squadre corte e attente in difesa. Il possesso palla diventa fondamentale per provare ad aprire spazi nella difesa avversaria, con lache si affida a Gudmundsson, al rientro tra i titolari dopo l’infortunio, per gestire la propria manovra offensiva. La prima occasione però è del: Ndoye taglia il campo e serve Dominguez, che calcia a giro ma trova la parata di De Gea.