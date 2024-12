Ilrestodelcarlino.it - Ambiente e benesssere, corso per volontari

ato per il verde e il benessere’ è un progetto formativo presentato da Legfermano Terramare, Centro Servizi per ilato Marche, Lipu, UniPop Fermo, Fermoinacquerello, Auser provinciale Fermo, Altidona Belvedere-Fototeca provinciale Fermo, Centro Sociale Villa Vitali. La finalità è formare circa ventie per lavorare nella provincia, che ha un patrimonio verde importante: Monte Cacciù, il Girfalco, il Parco della Mentuccia, il Bosco del Cugnolo, il Parco del Ricreatorio San Carlo, l’Orto Urbano di San Giuliano. Queste ed altre aree verdi verranno riportate a conoscenza e a disposizione della cittadinanza, così da incrementarne la frequentazione, consapevoli della loro funzione di rigenerazione fisica e spirituale e del contributo al Ben-essere comune e individuale.