Addio all'ex tassista. Carlo Annunziata

Una grande scomparsa per la comunità massese: è morto(nella foto), molto conosciuto in città avendo svolto per anni il lavoro di. L’uomo era fratello di Giuseppe, storico patron di Teleriviera, inoltre era socio del Circolo filatelico e numismatico massese. Da qualche temponon stava bene, tanto che era caduto in casa riportando alcune fratture (femore e clavicola). Trasportato al Noa, era parso subito in gravi condizioni. Il decesso è avvenuto venerdì. l funerali disono in programma domani alle 15.30 alla parrocchia dei Quercioli. Parenti e amici potranno dargli l’ultimo saluto.