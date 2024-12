Iodonna.it - Un viaggio nel passato con drammi italiani e stranieri a tema Imperatrici, spie del KGB e coraggiosi briganti

Leggi su Iodonna.it

Dal profondo Medioevo alla Guerra Fredda, dall’Inghilterra di Enrico VIII all’Italia di Tangentopoli: le serie televisive storiche, drammatiche o sentimentali, non tramontano mai. Che siano racconti fedeli o frutto di molte licenze poetiche, è un genere che unisce un tocco di realismo e le emozioni di un mondo lontano da noi. Torna “Downton Abbey” e per i fan della famiglia Crawley sarà una “nuova era” X Leggi anche › L’amore tra Sissi e Franz, d’accordo, ma “L’Imperatrice 2” è lo spasso di intrighi che mancava alla prima stagione Tra le più amate ci sono Downton Abbey e il suo cast perfetto chiuso in un universo complesso di regole e convenzioni sociali, nonché le drammatizzazioni su Sissi in L’Imperatrice e Livia Drusilla in Domina, figura chiave dell’impero romano.