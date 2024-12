Spazionapoli.it - Udinese-Napoli, sarà cambio modulo: la notizia è definitiva

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime– Arrivano novità in vista della sfida tra l’e la compagine partenopea: ildel tecnico sembra ormai confermato da più fonti.In casasi attende la prossima sfida di campionato contro l’e le ultimissime notizie sono sicuramente importanti per capire come i partenopei arrivano alla sfida del Bluenergy Stadium, dove nel pomeriggio di sabato (alle ore 18:00, ndr) è previsto il calcio d’inizio della partita. L’obiettivo della squadra di Antonio Conte è quello di tornare alla vittoria, in seguito a una doppia sconfitta contro la Lazio (tra Serie A e Coppa Italia) che ancora fa male.Nei giorni scorsi, è arrivata lache però ha guastato i piani dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ossia l’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia.