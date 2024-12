Udinetoday.it - Udine che cuore. Il successo con Rieti arriva in rimonta e dopo due overtime

L’Apu Old Wild Westsoffre, subisce, reagisce e vince contro la Real Sebastianiper 85-81 al secondo. Bianconeri che ritornano subito alla vittoria in un Carnera infuocato.LA PARTITAPartono subito forte i bianconeri con Ikangi che in post basso si svita dall’avversario e.