Lanazione.it - Sbandieratori di Gubbio in Senato. Premi a Chiocci e Guardia di Finanza

Una cornice d’eccezione ha ospitato la conferenza stampa del Gruppodi, che hanno reso noto iati del prossimoo Bandiera. La presentazione, moderata da Massimo Boccucci, si è infatti svolta preso la Sala di Nassiriya deldella Repubblica a Roma, alla presenza del presidente della 10° Commissione delFrancesco Zaffini e del sindaco diVittorio Fiorucci, oltre al presidente deglidiMatteo Menichetti, il quale ha annunciato le personalità che riceveranno il riconoscimento, assegnato per incarnare in pieno i valori che gli, grazie alo Bandiera, riconoscono a personaggi legate alla città eugubina. Per il 2024 ilo sarà assegnato alladi, per cui erano presenti il comandante regionale Francesco Mazzotta, il comandante provinciale Carlo Tomassini e il comandante della tenenza diRudy Primavera, e al direttore del TG1 Gianmarco