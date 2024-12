Iltempo.it - "Recuperati 31 miliardi di evasione in un anno": Ruffini si loda. Ma ecco la verità

Ernesto Maria, nell'intervista al Corriere della Sera attraverso cui ha annunciato di aver lasciato la guida dell'Agenzia delle Entrate, si è detto orgoglioso di avere ridotto l'fiscale "di circa il 30 per cento, e parallelamente del record di recupero che abbiamo stabilito, fino a superare i 31incassati in un solo". Un risultato che, se corrispondesse alla realtà, sarebbe più che soddidfacente. Peccato però che, come analizzato da Franco Bechis in un articolo pubblicato su Open, si tratta "di somme recuperate una tantum che riducono assai poco la propensione degli italiani ad evadere". Il primo dubbio riguarda proprio i 31di euro cheavrebbe recuperato in soli dodici mesi poiché "non risulta da nessun documento consuntivo ufficiale".