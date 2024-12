Lanazione.it - “Pecorino a rischio a causa dei lupi”. Maremma, cresce l’allarme dei produttori

Grosseto, 14 dicembre 2024 – Cento allevamenti chiusi in tre anni e un calo della produzione di circa il 20 per cento. E’ il grido d’allarme del, uno dei prodotti principali dell’enogastronomiana. A mettere in ginocchio isono soprattutto i, che si sono aggiunti a tutta una serie di problemi strutturali che caratterizzano il settore da anni. E visto che senza pecore non c’è il latte, anche la produzione della Dop (la denominazione di origine protetta) è aconcreto. Stamani in piazza Dante a Grosseto, in occasione dell'evento natalizio organizzato da Coldiretti Grosseto, per sensibilizzare le istituzioni ed i consumatori sull'emergenza che il settore sta vivendo, soprattutto quella delle predazioni, c'è stata una protesta del settore zootecnico. Un dramma che investe non solo la pastorizia locale ma tutta una filiera.