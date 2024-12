Fiorentina Bove fuori dall’ospedale Poi al Viola Park per il saluto ai compagni

Leggi su Ilnerazzurro.it

La grande paura vissuta al minuto 17 del primo tempo del big match trae Inter sembra essere finalmente stata lasciata alle spalle da Edoardo, giovane centrocampista in prestito dalla Roma, che nelle battute iniziali contro i ragazzi di Inzaghi ha lasciato tutti col fiato sospeso dopo essersi accasciato sul terreno di gioco. Nella giornata di ieri, il classe 2002 è uscitoCareggi di Firenze e si è recato al centro sportivo dellaper incontrare squadra e staff tecnico., passata la pauraUna crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco accusato in campo dal 22enne nato a Roma e cresciuto nel settore giovanile della Lupa, fatto che ha reso necessario un intervento chirurgico per l’innesto di un defibrillatore sottocutaneo. Dopo essersi ripreso e aver passato in ospedale dodici giorni,ha finalmente potuto riabbracciare prima i suoi cari e poi idi squadra, direttamente al, centro sportivo di allenamento dellasituato a Bagno a Ripoli.