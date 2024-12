Oasport.it - Federica Brignone: “Non sono riuscita a tirare le curve, mi accontento del nono posto”

ha concluso alla discesa libera di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana non è stata impeccabile per l’intera durata della gara e non èa battagliare per il podio, chiudendo al limitare della top-10 in una specialità a lei particolarmente congeniale. L’azzurra, che aveva aperto la stagione con la vittoria nel gigante di Soelden e che poi era uscita a Killington, ha accusato un distacco di 87 centesimi dall’austriaca Cornelia Huetter.La 34enne è stata la terza italiana al traguardo nell’evento andato in scena sulla mitica pista Birds of Prey, visto che Sofia Goggia ha conquistato una pregevole seconda posizione e Marta Bassino ha terminato in settima piazza. La nostra portacolori andrà a caccia di un pronto riscatto nel superG in programma domenica 15 dicembre (ore 19.