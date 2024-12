Quotidiano.net - Centrosinistra in bilico: Schlein o Gentiloni per la premiership?

Si scrive federatore, si legge. Questo è lo scoglio intorno al quale ruota e si infrange la ridda di candidature ad aggregare quella gamba di centro delconsiderata fondamentale dagli ulivisti doc come Romano Prodi, ma che al tempo stesso cozza con la vocazione maggioritaria del Pd fondato da quegli stessi ulivisti. La candidatura alla guida del Paese alle prossime politiche non potrà infatti che essere espressione del Pd, nella persona della segretaria Elly. Anche se non è un mistero che tra gli stessi dem ci sia chi guarda con più fiducia in Paolonell’intento di coprire di più e meglio l’elettorato moderato spaventato dall’impronta liberal della segretaria. Certamente un’area elettorale di centro esiste effettivamente e il Pd non può permettersi di mandarla dispersa.