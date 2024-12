Calenzano ultimati gli esami autoptici sui resti umani | identificate tutte e 5 le vittime dell’esplosione nel deposito Eni

Leggi su Open.online

La procura di Prato ha terminato «gli accertamenti, odontoiatrici e sul dna che hanno consentito di attribuire ialle persone decedute». Con una breve nota, gli inquirenti che stanno indagando sull’esplosione nelEni di– in provincia di Firenze -, hanno annunciato di aver completato l’identificazione die cinque le. Dunque, i corpi degli autotrasportatori Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso e Davide Baronti e dei due tecnici manutentori della ditta Sergen Gerardo Pepe e Franco Cirielli «verranno posti a disposizione dei loro cari» per lo svolgimento dei funerali.Al momento, la procura ha scelto di non comunicare molto altro. «Le delicate indagini in corso – si legge nella nota – richiedono la massima riservatezza. L’ufficio è impegnato a svolgere le necessarie investigazioni per accertare prima possibile le eventuali responsabilità – sull’esplosione del 9 dicembre – ove esistenti per fornire le necessarie risposte».