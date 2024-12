Bergamonews.it - Atalanta, a Cagliari inizia la difesa del primato in classifica

Leggi su Bergamonews.it

Non sembra sbagliato dire che l’giochi contro due avversarie: il, per l’appunto, e anche, un po’ più ironicamente, la regola del gol dell’ex, visto che nei sardi ne militano ben quattro. Altro buon motivo per non sottovalutare una sfida delicatissima, visto che per la prima volta in un punto così avanzato del campionato di Serie A la Dea si trova anche a dover difendere il proprio ruolo di capolista. Cosa non banale.La 16ª giornata sarà insomma molto particolare per la squadra di Gian Piero Gasperini (che torna in panchina in campionato dopo la squalifica), a una settimana dalconquistato lo scorso weekend dopo aver battuto il Milan. Martedì la sconfitta in Champions League con il Real Madrid ha interrotto la serie di 9 successi in serie, ma ha anche dato ulteriore carica e fiducia ad un gruppo che ormai viaggia sulle proprie solide certezze, confermate nei 90 minuti contro i fenomeni Blancos, giocati alla pari.