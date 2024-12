Dilei.it - Ascolti tv del 13 dicembre, è scontro tra The Voice Kids e Il Patriarca 2

Leggi su Dilei.it

Si ripete lodel venerdì sera televisivo tra il grande show condotto da Antonella Clerici su Rai 1, The, e la grande fiction di Canale 5, Il2 con Claudio Amendola. Senza contare gli appuntamenti fissi con Quarto Grado su Rete 4 e Farwest su Rai 3.Venerdì 13è andata in onda su Rai 1 la semifinale di The, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Al fianco di Antonella Clerici, padrona di casa, i giudici Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino.Antonellina, che ha da poco compiuto 61 anni, come sempre se la deve vedere con gli intrighi del2, la serie con Claudio Amendola su Canale 5. Nella puntata di ieri sera, emo e Raoul creano un’alleanza momentanea per liberare Lara e Jessica dai mafiosi albanesi: durante un violentoMario viene ferito.