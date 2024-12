Ilrestodelcarlino.it - Wurstel con i chiodi sul prato: due fratelli davanti al giudice

Faenza, 13 dicembre 2024 – C’erano per davvero due würstel infarciti dia ridosso dell’erba fitta di quel parco di un condominio di Faenza frequentato da bimbi e cani. Ma non ce lo aveva messo la famiglia di origine straniera che era stata pure indicata sui social. Nei guai ci sono anzi finiti i duedi 43 e 45 anni che a più riprese avevano avuto frizioni con quei vicini finendo con l’ordire, secondo l’accusa, un piano per incastrarli: i micidiali würstel infarciti appunto. Per entrambi, difesi dagli avvocati Eleonora Sgrò e Giulia Greco, ieri mattina è stata la volta dell’udienza preliminareal gup Corrado Schiaretti e al pm Stefano Stargiotti. E se la donna era già accusata di calunnia, per l’uomo il pm ha chiesto una modifica del capo d’imputazione per inserire il concorso in calunnia.