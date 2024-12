Sport.quotidiano.net - Volley femminile. Jakic della Anderlini torna in azzurro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Seconda convocazione inper la 14enne Erika(foto), alzatrice classe 2010Moma, che su segnalazione del direttore tecnico delle attività Giovanili Femminili, Marco Mencarelli, è stata chiamata per partecipare ad uno stage di allenamenti che si terrà dal 18 al 23 dicembre prossimi, al centro Pavesi Fipav di Milano. Arrivata quest’anno a Modena dall’importante vivaio del Mosaico Ravenna, la giovanissima giocatrice si è subito messa in mostra sia con la squadra Under 16 di Coach Davide Zaccherini, che in quello di Serie D, dove viaggia con l’importante media di 4,8 punti a partita, tanto da meritarsi anche la convocazione, e l’esordio in B1.