Uomini e Donne: l'opinione di Chia sulla puntata del 13/12/24

Posso dirlo? Oggi ho proprio goduto come non m’accadeva da tempo, guardando. Maaaaamma che soddisfazione incredibile, maaaaamma che sadico appagamento vedere quei carciofi che bazzicano agli Elios FINALMENTE descritti come gli ominicchi che sono!In uno studio così mestamente traboccante di crocerossine e zerbine – dove abbondano tizie come Morena Farfante che fanno le fenomene atteggiandosi da morire, se la tirano manco l’avessero d’oro e non perdono occasione di sottolineare alle altre come tutti glidel parterre pendano dalle proprie labbra e loro al massimo siano un misero ripiego, ma poi te le ritrovi a piagnucolare dopo essere state nelle Smart, elemosinando attenzioni adiscutibili con cui pubblicamente dicono di aver chiuso ma poi chissà perché continuano a ricercare – FINALMENTE è arrivata una donna come Agnese De Pasquale.