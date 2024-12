Ilrestodelcarlino.it - Turno amaro per le squadre anconetane: sconfitte per Audax, Corinaldo e Cus Ancona

da dimenticare per le formazioni: sconfitta l’dalla capolista Fabrica di Roma; ko ildal Faenza e il Cusdall’Alumia Montegranaro. Riposo per Jesi e Atletico Chiaravalle. In serie A2 l’torna dalla trasferta romana con zero punti (9-1, Benigni) e, con la vittoria in contemporanea del Kappabi Potenza Picena, si ritrova all’ultimo posto della classifica. Ora una settimana di riposo poi la sfida, in casa, proprio con la squadra potentina. "Questa settimana stacchiamo la spina, ne abbiamo tutti bisogno – commenta il tecnico senigalliese, Diego Petrolati -. Trasferta di Roma a parte abbiamo giocato sempre alla pari con tutti. Forse manca un pochino di esperienza, l’adattamento alla categoria richiede tempo. Ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla".