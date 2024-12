Lanotiziagiornale.it - Trump valuta un attacco alle infrastrutture nucleari dell’Iran e incendia il Medio Oriente

Con la crisi in Siria ben lontana dall’essere risolta e la guerra nella Striscia di Gaza che continua senza sosta con il suo tragico carico di morte, l’osservato speciale di Stati Uniti – in particolare di– e Israele resta l’Iran di Ali Khamenei, contro il quale si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile“preventivo” per infliggere un colpo mortale al regime di Teheran.unA scriverlo è il Wall Street Journal, secondo cui il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, stando diverse opzioni per aumentare la pressione sull’Iran, inclusa un’azione militare per frenare le sue ambizioni. Una decisione del genere, quella di colpire le strutture atomiche del Paeserientale, romperebbe irrimediabilmente la politica statunitense di lunga data, basata sul contenimento di Teheran attraverso diplomazia e sanzioni.