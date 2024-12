Salto con gli sci Coppa del mondo femminile | a Zhangjiakou Sieff Malsiner e Ambrosi qualificate

Leggi su Sportface.it

Terminato il turno di qualificazioni a, in Cina, della tappa dideldicon gli sci2024/2025. Domina la slovacca Nika Prevc con 121.8 punti. Seguono la tedesca Katharina Schmid con 110.5 e l’austriaca Seifriedsberger con 102.2. Appena dietro ci sono la norvegese Anne Odine Stroem (101.1) e l’austriaca Lisa Eder (100.9). Ottima giornata per i colori azzurri.Annika, 12ª con 89.1, Lara, 16ª con 84.3, e Martina, 19ª con 76.4. Tutte e tre abbondantemente dentro le prime quaranta. In top ten anche la canadese Alexandria Loutitt (99.6), la norvegese Ingvild Midtskogen (93.8), la slovena Ema Klinec (93.2), la canadese Abigail Strate (93.2) e la norvegese Maria Eirin Kvandal (91.6). Domani alle 09.30 di mattina la prima run della finale.