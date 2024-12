Perché hanno interrotto la diretta Caos al Grande Fratello si scopre il motivo dello stop

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si è scoperta la verità su quanto successo nelle ultime ore al. Lasu Mediaset Extra è stata interrotta per circa un’ora e sul web si è detto proprio di tutto. Non essendoci state comunicazioni ufficiali dalla produzione, gli utenti si sono letteralmente scatenati parlando di qualsiasi tipo di ipotesi, tra cui alcune che avevano veramente del clamoroso.Ora si è scoperto ilper il quale ladelè stata interrotta per quei 60 lunghi minuti. Tutto è successo precisamente quando erano le ore 22 del 12 dicembre. Grazie ad alcuni internauti, è stato possibile vedere cosa è successo primae in qualche modo si è intuito cosa possa essere successo in casa.Leggi anche: “Esci tu e poi esco io”., i due concorrenti parlano: “mi vogliono fuori”interrotta: si è scoperto ilAlcuni telespettatori delavevano portato avanti una teoria complottista sullafosse stata bruscamente interrotta: “Jessica stava litigando pesantemente con Helena Prestes“.