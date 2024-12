Ilfattoquotidiano.it - “Per i figli questo e altro”: Chiara Ferragni addobba l’Albero di Natale con una decorazione dedicata a Fedez

Comincia il countdown peranche in casa. Dopo la fine ufficiale del suo matrimonio con, con la sentenza con cui il Tribunale di Milano ha disposto ieri, 12 dicembre, la separazione,non dimentica il passato e preparapensando anche a una speciale dedica per quella famiglia che da quasi un anno non è più unita come lo era un tempo.E non è passata inosservata agli utenti la scelta dell’influencer che, nell’redi, ha deciso di dedicare un pensierino anche al suo ex marito. In una serie di scatti pubblicati su Instagram, infatti,ha posato vicino alle decorazioni natalizie e ai fan non è sfuggito un addobbo che ritrae la ‘ex’ famiglia Ferragnez al completo: Leone, Vittoria,, Paloma (la cagnolina dell’influencer) e, ovviamente, Federico.