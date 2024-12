Quifinanza.it - Meta punta sull’energia nucleare per alimentare i data center e potenziare l’AI

Leggi su Quifinanza.it

sta lavorando per progettare, costruire e gestireinnovativi e sostenibili. Ifanno parte dell’infrastruttura globale che dà vita alle tecnologie e ai servizi che miliardi di persone usano ogni giorno. Garantire che questidi livello mondiale siano supportati da energia pulita e rinnovabile è fondamentale, così come aggiungere nuova energia alla rete è importante per svolgere un ruolo positivo nelle comunità in cui si opera.Dal 2020,sta facendo in modo che il 100% del consumo annuale di energia elettrica sia supportato da nuove energie rinnovabili, creando partnership con utility e sviluppatori di energia rinnovabile per portare nuovi progetti di energia eolica e solare nelle reti in cui opera. Nell’ultimo decennio,ha stipulato contratti per oltre 12 GW di nuova energia rinnovabile in tutto il mondo, diventando uno dei più grandi acquirenti aziendali al mondo di energia rinnovabile.