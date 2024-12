Metropolitanmagazine.it - Matthieu Blazy è il nuovo direttore creativo di Chanel

Lo stilista franco-belgalascerà la direzione creativa dell’azienda italiana di moda Bottega Veneta per andare a ricoprire lo stesso incarico nell’azienda francese. Il suo posto a Bottega Veneta sarà preso dall’inglese Louise Trotter, attuale direttrice creativa del marchio Carven, che entrerà in carica a gennaio.Dal 2020era a Bottega Veneta, azienda che appartiene al gruppo internazionale Kering che possiede tra gli altri marchi come Gucci, Saint Laurent e Balenciaga. Dal 2021era. Dasuccede a Virginie Viard, che aveva lasciato l’azienda a giugno dopo cinque anni: a sua volta aveva preso il posto del leggendario Karl Lagerfeld, che aveva guidatoper 35 anni, fino alla morte nel 2019.presentò la sua prima collezione per Bottega Veneta alla settimana della moda di Milano nel febbraio del 2022.