Lutto a Sezze per l’improvvisa scomparsa di Cinzia Ricci

Leggi su Dayitalianews.com

Un gravequello che ha colpito oggi la comunità di. È venuta a mancare, infatti,. Molto conosciuta in paese per il suo impegno in politica, era il segretario di Identità Setina, il movimento che, alle ultime elezioni comunali, ha portato in consiglio comunale il maggior numero di eletti.Lalavorava per la SPL ed era molto conosciuta appunto per il suo continuo contatto negli anni con il pubblico, prima sugli scuolabus poi negli uffici. Animatrice della vita cittadina, era assidua partecipante durante la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo. Era purtroppo malata e, nonostante le cure, ieri un improvviso peggioramento che ha causato il decesso.Trai tanti messaggi di cordoglio, riportiamo quello del sindaco di, Lidano Lucidi: “Cara, cara Segretaria, ci hai lasciato con discrezione e dignità, in silenzio senza disturbare.