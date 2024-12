Oasport.it - LIVE Trento-Sada Cruzeiro 1-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: l’Itas-2 vince nettamente il primo parziale, 25-19

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 Invasione0-1 Out la pipe di Bristot25-19 Errore al serviziounset giocato benissimo dalimbottita di seconde linee. Grande inizio della squadra italiana che porta a casa il24-19 Errore al servizio24-18 La pipe di Magalini23-18nte Wallace sulle mani del muro da zona 223-17 Chiamata nulla di check dei brasiliani22-17 Rychlicki ancorante in diagonale da seconda linea21-17 Mano out Bristot da zona 420-17 Diagonale Vaccari da zona 420-16 Diagonalente Rychlicki da zona 219-16 Fallo di posizione19-15 Muro19-14nte Rychlicki da zona 418-14nte Otavio da zona 418-13 Murooooooooooooooooooo Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii17-13 diagonalente di Magalini da zona 416-13 Errore al servizio16-12 Errore al servizio15-12 mano out Vaccari da zona 415-11 Mano out Bristot da zona 414-11 Ace Wallace14-10 Parallela di Wallace da zona 2 nei 4 metri14-9nte il pallonetto di Bristot da zona 413-9 Mano out Oravio da zona 413-8 Errore al servizio12-8 Errore al servizio12-7 Muroooooooooooo Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiii11-7 la parallela di Wallace da seconda linea11-6 Out Wallace da zona 210-6 Muroooooooooooo Pellacaniiiiiiiiiiiiiiiiii9.