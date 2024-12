Oasport.it - LIVE Sci alpino, Terza prova Beaver Creek in DIRETTA: ultima rifinitura per Goggia e Brignone

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladellacronometrata della discesa libera di(Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci2024/2025 al femminile.Ultimiin vista della discesa di domani. Nelladi ieri Sofiae Federicahanno concluso rispettivamente al secondo e terzo posto, finendo alle spalle della svizzera Lara Gut-Behrami, che ha dominato la, infliggendo distacchi pesanti a tutte le avversarie. Le due azzurre, infatti, sono state le uniche a chiudere sotto il secondo di svantaggio.Decisamente incoraggiante la prestazione di, che sembra già essere in ottima condizione in quello che è il suo esordio stagionale. Fari puntati anche su, che si è confermata in questa due giorni con una prima ed unaposizione.