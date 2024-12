Sport.quotidiano.net - La Samb di Palladini punta alla promozione: sfida decisiva contro la Fermana

Ladisi avvicina con fiduciagara di domenicala. La speranza, per i rossoblù, è di aver avviato la fuga giusta in vista dellagrazie ai sette punti di vantaggio sull’Aquila, già sconfitta in casa dai rossoblù con una sonante cinquina. Ma il ricordo dello scorso anno è ancora fresco e la situazione simile, perché anche gli uomini di Lauro si avvicinarono al giro di boa con la possibilità di allungare sull’allora seconda, il Campobasso, e tutti sanno come andò a finire. Quindici tiene a tenere alta la concentrazione e a non lasciare nulla al caso, tanto più che lasta ritrovando un minimo di serenità dopo un avvio scioccante, composto da dieci gare consecutive senza vittorie e con cinque pareggi e cinque sconfitte di fila. Da allora, i gialloblù si sono ritrovati, tanto da non perdere dal 10 novembre (tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro partite).