Iodonna.it - La realtà che il nostro paese sta affrontando è quella di un declino demografico senza precedenti. Le cause risiedono in una serie di fattori complessi, che comprende anche il trascurare la propria salute riproduttiva

Leggi su Iodonna.it

Con una popolazione invecchiata e un numero sempre più ridotto di giovani, la denatalità che colpisce l’Italia è un fenomeno che continua a preoccupare molto. Secondo i dati Istat, nel 2024 le nascite sono diminuite di 4.600 unità rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo un nuovo record negativo. E dal 2008 a oggi, il calo è stato di quasi 200.000 unità, con una riduzioneva del 34%. Numeri che mostrano un, con conseguenze significative sull’economia, sulla società e sul sistema di welfare del. Infertilità, con la PMA ci sono «alte percentuali di successo e bassi rischi» X Denatalità non solo per la crisi economicaQuesto drammatico fenomeno, non avvienemotivi, ma è alimentato da unaditra i quali si possono annoverare la crisi economica, principalmente, ma non meno la mancanza di supporto alle famiglie.