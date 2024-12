Sport.quotidiano.net - Juventus-Venezia, Weah al posto di Conceicao. Probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 13 dicembre 2024 - Fresca dell’impresa europea contro il Manchester City, ladi Thiago Motta deve ora tradurre l’entusiasmo in risultati concreti in campionato. I bianconeri, con nove pareggi nelle prime 15 giornate, cercano maggiore incisività offensiva per risalire la classifica. L’avversario di turno all’Allianz Stadium nell’anticipo del sabato sera è ildi Eusebio Di Francesco, ultimo in classifica e con la peggior difesa esterna del torneo (17 gol subiti). La Vecchia Signora ha la capacità di imporre il proprio ritmo sulla base di una solidità difensiva da primato: solo 8,3 tiri concessi a partita, il dato migliore dal 2001/02. I veneti, però, sono pericolosi dalla distanza, con la percentuale più alta di reti provenienti da fuori area, 4 su 13. I precedenti Nelle ultime 12 sfide contro ilin Serie A, laha ottenuto 10 vittorie e due pareggi; l’ultimo successo dei lagunari nel massimo campionato contro i bianconeri risale al 15 aprile 1962, 3-0 in Veneto con reti di Siciliano, Rossi e Santon).