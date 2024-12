Sport.quotidiano.net - Juve, Motta: “Stiamo bene. Io squalificato? Dall’alto si vedono altre cose”

Torino, 13 dicembre 2024 – Ripresa la marcia in Champions League con un autoritario successo sul Manchester City di Guardiola, lavuole riprendere a vincere anche in campionato in seguito alle difficoltà dell’ultimo periodo, soprattutto contro Lecce e Bologna, che hanno fermato sul pari i bianconeri. Una occasione ghiotta si presenta sabato allo Stadium quando farà visita ai bianconeri il Venezia di Di Francesco, ancorato ai bassi fondi della classifica. Match chenon sottovaluta, ovviamente, ma che rappresenta una possibilità di tenere la scia del treno Scudetto, per adesso fuggito grazie alle prestazioni sontuose dell’Atalanta. Tra i bianconeri rientra Nico Gonzalez, mentredovrà guardare la partita dalla tribuna perché: “Le vittorie aiutano” Un bel carico di entusiasmo è arrivato per lacon la vittoria sul City, che ha ridato fiato al gioco di, erano arrivate le prime critiche, e rilanciato le probabilità di ottavi di finale diretti.