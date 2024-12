Ilfattoquotidiano.it - In Canada un decesso su 20 è per eutanasia: casi in aumento per il quinto anno consecutivo

Ilregistra per ill’deidi, anche se a un ritmo più lento. È quanto emerge dal rapporto annuale pubblicato dal Paese, citato dalla Bbc, che ha legalizzato la morte assistita nel 2016. Lo scorsocirca 15.300 persone hscelto l’, pari al 4,7% dei decessi. Ilè tra i pochi paesi che hintrodotto leggi sulla morte assistita negli ultimi dieci anni assieme ad Australia, Nuova Zelanda, Spagna, Austria mentre in altri, come Belgio e Olanda, l’già da prima è regolata per legge. Quasi tutti coloro che hrichiesto la morte assistita – circa il 96% – erano destinati ad una morte naturale imminente. Al restante 4% è stata concessa l’perché affetti da una malattia cronica di lunga durata anche se ilnon era prevedibile.