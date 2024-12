Ilfattoquotidiano.it - “Il ring crea un legame speciale. Io mi alleno, a Nichelino aiuto i ragazzi in palestra e sogno una pizza”: la storia di Francesco Grandelli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da, cinque chilometri a sud di Torino,è sbarcato negli scorsi giorni in Sardegna perché venerdì 13 dicembre, al Palazzetto dello Sport di Carbonia, cercherà di conquistare il titolo europeo dei pesi piuma contro lo spagnolo Lorente. In questo momento nessun pugile italiano è in possesso di tale cintura EBU nelle varie categorie di peso, per cui le aspettative sul pugile piemontese sono tante. A livello personale riscatterebbe il ko subito dal compagno di scuderia “Opi Since 1982” Mauro Forte, che poi quest’estate è stato a sua volta sconfitto in Albania proprio dallo spagnolo, lasciandogli la cintura.meriterebbe questo successo, per quanto dimostrato in questi quasi dieci anni di professionismo, nei quali non si è mai tirato indietro per nessun match ed è stato sconfitto all’estero con verdetti “casalinghi” che lo hanno penalizzato più del dovuto.